Thiem: „Dieser Tag macht mich extrem stolz“

Nach den mageren Darbietungen in Rio de Janeiro spannte Thiem ein paar Tage in Los Angeles aus. „Ich hab die Hollywood Studios besucht, mir den berühmten Rodeo Drive in Beverly Hills angeschaut, den Strand von Santa Monica genossen“, erklärt er, „ich fühlte mich nach den Australian Open nicht körperlich so müde - sondern eher im Kopf. Das kurze Time-out hat mir gutgetan. Das hab ich echt gebraucht!“