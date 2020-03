Dominic Thiem ist die Nummer drei der Tennis-Welt

Nur Novak Djokovic und Rafael Nadel sind vor Dominic Thiem in der aktuellen ATP-Weltrangliste anzutreffen. Thiem stößt also in bisher unbekannte Sphären vor. Und das, ohne selbst zu spielen. Nach seinem Viertelfinal-Aus in Rio gönnte er sich eine kleine Auszeit. In Hollywood sollte die Akkus wieder aufgeladen werden.