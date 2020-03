Apothekerin half aus: „Größeres kommt auf uns zu“

Er hat mir am Samstagnachmittag erzählt, dass es in Fusch eine Corona-Patientin gibt und gefragt, ob er auf mich zählen kann. Ich habe natürlich „Ja“gesagt und bin dann gegen 16.30 Uhr spontan in meine Apotheke in Zell am See gefahren. Dort habe ich dann drei Liter Desinfektionsmittel zusammengemischt.