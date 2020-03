Corona-Fall in Salzburg: Das Leben geht weiter

„Man soll das alles nicht zu viel dramatisieren“

Dabei kann er auf Ulrike Holleis zählen. Schernthaners Gaben aus dem Korb stammen aus ihrer Apotheke in Zell am See. „Er hat mich am Samstag angerufen und gefragt, ob er auf mich zählen kann“, sagt Holleis. Am Sonntag mischte die Pharmazeutin bereits erneut 60 Liter Desinfektionsmittel zusammen - nicht nur wegen der Situation in Bruck. „Ich glaube, uns steht noch etwas Größeres bevor“, meint Holleis. Sie geht von weiteren Infektionen im Pinzgau aus. „Völlig normal bei solchen Epidemien“, meint sie. Auch darum will in Fusch niemand in panikartige Zustände verfallen. Pensionsbesitzerin Rosemarie Wallner bringt es auf den Punkt. „Man soll das alles nicht zu viel dramatisieren.“