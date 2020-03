Polizei erwischte Serieneinbrecher in flagranti

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Serieneinbrecher in Kronstorf. Am Samstag um 1.20 Uhr früh ging der Einbruchsalarm im Abfallsammelzentrum los. Ein Einheimischer (23) wurde von den Sektorstreifenbesatzungen der Polizeiinspektion Enns mit Diebsgut am Tatort gestellt – und entpuppte sich als Serientäter. Auch Einbrüche in einen Würstelstand, ein Sportbuffet und in die Stocksporthalle gehen auf sein Konto.