Wolfsburg holt nach 0:2 bei Union Berlin noch 2:2!

Aufsteiger Union Berlin und ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel nähern sich in ihrer Premieren-Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga Schritt für Schritt dem Klassenerhalt! Allerdings gab man am Sonntag im Heimspiel gegen Oliver Glasners VfL Wolfsburg eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich schließlich mit einem 2:2 begnügen. Neuerlich wurde eine Partie wegen Schmähplakaten unterbrochen.