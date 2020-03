„Das Ergebnis zu halten wäre ein großer Erfolg“

In sieben Monaten wird in Wien wieder gewählt und die Parteien bringen sich bereits in Stellung. Selbst Heinz-Christian Strache steigt wieder in den politischen Ring. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) muss sich, seit seiner Amtsübernahme von Vorgänger Michael Häupl, erstmals einer Wahl als Wiener SPÖ-Chef stellen. „Das Ergebnis von 2015 zu halten, wäre ein großer Erfolg“, so Ludwig im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller über seine Ziele für die Wahl, welche voraussichtlich am vierten oder elften Oktober über die Bühne gehen wird.