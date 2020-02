Wiener Wirkstoff soll in China Infektionen lindern

Dass dieser Ansatz prinzipiell funktionieren könnte, zeigten neue Untersuchungen in Penningers Labor in Zusammenarbeit mit Chengyu Jiang vom Peking Union Medical College: „Ich freue mich, dass aufgrund unserer Forschung und Entwicklungsarbeit jetzt das Potenzial von APN01 (lösliches menschliches ACE2-Protein) in klinischen Studien für die Behandlung von Patienten untersucht wird, die an der neuartigen Coronavirus-Infektion leiden“, so Penninger.