Coronavirus: Nächste Entwarnung in Wien

Angesichts der raschen Verbreitung des Coronavirus kommt es naturgemäß auch immer öfter zu Verdachtsfällen in Österreich. Am Mittwoch gab es zunächst zwei - einen in Kärnten und einen weiteren an einer Wiener Schule. In beiden Fällen konnte nach entsprechenden Tests Entwarnung gegeben werden. Am Nachmittag wurde dann ein weiterer Verdachtsfall aus Wien bekannt: Ein Mitarbeiter der UNO-City zeigte Symptome. Doch auch hier konnte wenige Stunden später Entwarnung gegeben werden. In Niederösterreich befindet sich eine Person mit Corona-Verdacht im Spital.