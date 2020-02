Darum sollte man den Laptop nicht nur zuklappen

Ein Schlag - und der Laptop ist zu. Viele Menschen klappen ihren Laptop nach dem Arbeiten einfach zu und verzichten aufs Herunterfahren. Beim Zuklappen des Laptops wird dieser in einen Stand-by-Modus versetzt. Das ist an sich kein Problem. Aber: Der Laptop benötigt weiterhin Energie, was den Akku fordert. Auch sämtliche Programme, wie Microsoft Word oder andere Office-Programme, bleiben geöffnet. Geöffnete Systeme benötigen Rechnerkapazitäten und können das System verlangsamen. Das Herunterfahren des Laptops führt dazu, dass automatisch alle Programme geschlossen werden und weder Energie, noch Rechnerkapazität verbraucht wird. Die feinere Lösung ist also immer das Herunterfahren des Geräts.