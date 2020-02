„Die Leute klettern sogar nackt herum“

„Krone“: Was sagen Sie zu dem Drama um den Buben?

Gassner: Kinder sind oft gut beieinander, die schaffen in der Kletterhalle einen 5er oder 6er. Aber draußen am Berg ist es etwas anderes. Die Höhe, das Ausgesetztsein – alles zerrt an den Nerven. Kinder sind dann schnell überfordert. Meine eigenen hab’ ich am Hirschsteig immer am Seil angehängt.