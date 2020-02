Vettel von Hamiltons Zauber-Lenkrad „überrascht“

Das Zauber-Lenkrad von Lewis Hamilton sorgt in der Formel 1 weiter für große Aufregung, vor allem bei der Konkurrenz! Ferrari-Star Sebastian Vettel zeigte sich von der bei den Tests in Barcelona erstmals verwendeten dualen Achsensteuerung (Dual Axis Steering - DAS) zuletzt „überrascht“. Und der Deutsche hofft, dass auch sein Team schon an der Technik-Innovation dran ist.