Nächstes 0:5! Schalke von Leipzig vorgeführt

RB Leipzig ist dem deutschen Fußball-Rekordmeister und Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München auf den Fersen geblieben. Die Sachsen gewannen das Abendspiel am Samstag beim FC Schalke 04 eindrucksvoll mit 5:0, das gleiche Ergebnis gab es auch für Köln gegen Hertha BSC, und verringerten den Abstand damit wieder auf einen Punkt. Marcel Sabitzer brachte den Champions-League-Teilnehmer mit einem Weitschuss in der ersten Minute in Führung. Christopher Nkunku lieferte bei den Siegern vier Assists.