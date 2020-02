Plastik-Recycling aus Restmüll nicht EU-konform

Das von reloop am Donnerstag in Brüssel präsentierte Rechtsgutachten zur „Implementierung des Artikel 9 der Single Use Plastics Directive (SUP)“ ist für den Geschäftsführer von der ÖPG Pfandsystemgesellschaft mbH (ÖPG), Christian Abl, ein Grund zur Freude: „Das ist besonders in Österreich ein wichtiger Meilenstein“, zeigte er sich am Freitag höchst erfreut. Die ÖPG wurde erst im Jänner 2020 mit dem Ziel gegründet, um laut eigener Angaben „internationale Erfahrungen in die Diskussion um die Gestaltung, die Umsetzung und den Betrieb eines zukünftigen österreichischen Pfandsystems einfließen zu lassen“.