Seehofer erhöht wegen Hanau Polizeipräsenz

Nach den Morden von Hanau sprach der deutsche Innenminister Horst Seehofer von einem „rassistisch motivierten Terroranschlag“ und lässt zum Schutz der Bevölkerung die Polizeipräsenz im ganzen Bundesgebiet erhöhen. Seehofer kündigte am Freitag in Berlin außerdem an, dass „sensible Einrichtungen“ wie insbesondere Moscheen in Zukunft verstärkt überwacht werden sollen.