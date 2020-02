Auf Tagesmütter vergessen

Tagesmütterverband unterstützt Kinderbetreuung

1048 Euro für jedes von Tagesmüttern zu Hause betreute Kind bekommt der Tagesmütterverband pro Jahr an Landesförderung. 775 Euro gibt es für die Betreuung in Betrieben. Die Gelder benötigt die Organisation, um die „Engel“ der Kinderbetreuung unterstützen zu können. Der Verband führt die Abrechnungen für die Tagesmütter durch, hält Schulungen ab, berät in Rechtsangelegenheiten.