Soldat getötet: Beide Schäferhunde bissen zu

Nach der tödlichen Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne sind am Mittwoch Inhalte des DNA-Gutachtens bekannt geworden. „Bissspuren konnten beiden Hunden („Hati“ und „Ragna“, Anm.) zugeordnet werden“, so Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Zuvor war man davon ausgegangen, dass der ältere „Hati“, ein für Zugriffe ausgebildeter Diensthund des Jagdkommandos, „eher zugebissen hat“, wie es vom Bundesheer hieß.