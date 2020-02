1853: Das Attentat auf Kaiser Franz Joseph

Am 18. Februar 1853 geht Kaiser Franz Joseph I. auf der Kärntnertor-Bastei in Wien spazieren. Dort wird der junge Franz Joseph plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und am Nacken verletzt - nur der Kragen der Uniform verhindert Schlimmeres. Es gelingt - dank eines hilfsbereiten Passanten - den Attentäter zu überwältigen und weitere Messerstiche zu verhindern.