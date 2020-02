BFI betreibt in Linz ein Unternehmen zum Üben

Handel mit Drohnen

Die Effensiv GmbH in der Linzer Industriezeile simuliert den Alltag so gut wie möglich: So ist das Unternehmen auf den Handel mit Drohnen spezialisiert. Ein Modell hängt sogar als Symbol an der Wand. Dunja Trenker-Eder ist für das Projekt verantwortlich, das zeitgleich mehr als 40 Teilnehmer nutzen können. „Wir ermöglichen die Individualisierung von Unterricht in der Erwachsenenbildung“, sagt Jungwirth über die Übungsfirma.