Auch Prinzessin Margarets Sohn lässt sich scheiden

Platz 21 in der Thronfolge

Armstrong-Jones steht an Platz 21 der britischen Thronfolge - und ist damit das erste Mitglied der Königsfamilie in der offiziellen Thronfolgerliste, das kein direkter Nachfahre von Elizabeth II. ist. Armstrong-Jones ist Sohn der inzwischen verstorbenen Schwester von Elizabeth II., Margaret.