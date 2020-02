JAAA! Betti Plank schnappt sich Bronze

Karate-Ass Bettina Plank hat beim Premier League-Turnier in Dubai groß zugeschlagen. Im Kampf um die Bronze-Medaille in der Klasse bis 50 Kilogramm setzte sich die 27-Jährige am Sonntagmorgen gegen die Chinesin Ranran Li mit 2:0 durch. Die Medaille widmete sie ihrem Papa!