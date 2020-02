Räuber soll Zwölfjährigen mit Messer bedroht haben

Der Unbekannte soll am Samstag gegen 10.30 Uhr einen Zwölfjährigen aus dem Bezirk Wels-Land in der Westbahn 906 in Fahrtrichtung Salzburg durch das Ansetzen eines Klappmessers an den Bauch bedroht und die Herausgabe sämtlicher Wertgegenstände gefordert haben. Der Bub übergab dem Täter dann offenbar sein Handy und seine Smart Watch. Danach soll der Täter mitsamt der Beute verschwunden sein.