Nach Wirbel: Papst Franziskus hält an Zölibat fest

Groß war zuletzt die Aufregung rund um das umstrittene Thema Zölibat. Krempelt Papst Franziskus die katholische Kirche um, wie es zuletzt von manchen erhofft, von anderen befürchtet wurde? Eindeutig nein. Ein am Mittwoch im Vatikan veröffentlichtes Schreiben des Papstes enthält keine Lockerung in Sachen Priesterzölibat. Es wird, wie aus dem Abschlussdokument der Amazonas-Synode mit dem Titel „Querida Amazonia“ ("Geliebtes Amazonien") herauszulesen ist, unter Franziskus „keine schwarz-weiß Entscheidungen“ zum Zölibat geben, wie Kardinal Christoph Schönborn in einer ersten Reaktion betonte. Die Türe habe der Papst aber „offensichtlich nicht geschlossen“, so Schönborn.