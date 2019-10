Priesterweihe Verheirateter in Ausnahmefällen?

Richtungsstreit bei der Frauenfrage

Auch beim Thema der Frauenfrage zeigte sich der Richtungsstreit in der Kirche. So sprachen sich die Synodenteilnehmer zwar für mehr Frauen in Führungspositionen aus - was das genau bedeutet, blieb aber unklar. Stattdessen erinnerte das Papier bei der Frage, ob Frauen zu Diakonninen geweiht werden könnten, an eine Studienkommission, die der Papst schon 2016 dazu eingerichtet hatte. Die Synode wolle sich mit der Kommission austauschen. Über das Abschlussdokument durften nur die Männer abstimmen - was bei den teilnehmenden Frauen Irritationen ausgelöst hatte.