Zweite Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshire

Nach dem Wahlchaos in Iowa haben die US-Demokraten ihre zweite Präsidentschaftsvorwahl abgehalten. Im Bundesstaat New Hampshire öffneten am Dienstagvormittag die Wahllokale. Besonders der linke Senator Bernie Sanders und der moderate Ex-Bürgermeister von South Bend in Indiana, Pete Buttigieg, rechneten sich an der Nordostküste der USA gute Chancen auf den Sieg aus.