Haas feiert ihren ersten WTA-Sieg seit Juli 2017

Die Oberösterreicherin Barbara Haas hat am Dienstag beim WTA-Tennisturnier von Hua Hin in Thailand das Achtelfinale erreicht. Die 23-Jährige besiegte die Japanerin Chihiro Muramatsu in 2:34 Stunden 3:6, 7:5 und 6:3, in der nächsten Runde geht es gegen die als Nummer 2 gesetzte Kroatin Petra Martic oder die Chinesin Wang Xiyu. Für Haas ist es der erste Sieg auf WTA-Tour-Ebene seit Gstaad im Juli 2017.