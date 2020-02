„Weltmarke!“ Rapidler steigt bei den Bayern ein

Lob für LASK - aber „Rapid bleibt Nummer eins“

Als leidenschaftlicher Fußball-Fan fieberte der doppelt promovierte Akademiker (Jus und BWL) dann die 90 Minuten in der Allianz Arena mit. Tojner liebt die schönste Nebensache der Welt über alles. Bei Union Haag spielte er in der Jugend: „Meistens war ich Vorstopper. Als ich einmal Rechtsaußen spielen durfte, gelangen mir zwei Tore, eine starke Erinnerung.“ Die Vorlagen kamen übrigens damals von seinem engen Freund Reiner Tichy, der seit 20 Jahren erfolgreicher Spielerberater ist und in München bei der VARTA-Präsentation dabei war. „Mich fasziniert“, betont der große Hans-Krankl-Fan Tojner, „im Fußball vor allem das Mannschaftsgefüge. Dass du nur als Team Erfolg haben kannst. Das hat mich geprägt.“ Bei Bayern fasziniert ihn die Klubstruktur: „Was die beiden Ex-Bayern-Spieler Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hier mit süddeutschen Traditionsunternehmen wie Adidas und Audi geschaffen haben, ist sehr beeindruckend.“