Futtertrocknungsanlage im Grünen sorgt für Wirbel

Martin Neuhofer betreibt in Eugendorf eine Bioheumilch-Landwirtschaft und ein Biomasse-Kraftwerk. Ab April 2021 plant er Österreichs erste Futtertrocknungs-Anlage in Feldkirchen bei Mattighofen in Betrieb zu nehmen. In einer Halle mit rund 1100 Quadratmeter sollen Gras oder Mais gehäckselt, getrocknet und dann zu Pellets oder Ballen gepresst werden.