Zehn Jahre Haft für Geldtransporter-Überfall

Wegen schweren bewaffneten Raubs, schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Verstößen gegen das Waffengesetz hatte die Staatsanwaltschaft die beiden angeklagt. Am 12. August 2019 sollen sie und ein weiterer Mann versucht haben, in Wels einen Geldtransport zu überfallen. Die Täter lauerten laut Anklage den Geldboten in der Früh am Parkplatz einer Bankfiliale auf. Als der Mann und die Frau mit einem Geldkoffer aus dem Institut kamen und diesen im Transporter verstauten, stürmten sie auf die zwei zu.