Tiefe Trauer um getötete Frauen in der Steiermark

Pures Entsetzen ist den Menschen in Trieben und in Graz-St. Peter anzusehen, nachdem innerhalb weniger Stunden zwei Frauen - Mütter kleiner Kinder - durch Messerattacken aus dem Leben gerissen wurden. Mehr als 20-mal stach ein Asylwerber (29) in der Obersteiermark auf seine Ehefrau (25) ein. Aus Angst, sie würde ihn bei der Polizei anzeigen, nachdem er ihr ein blaues Auge verpasst hatte. Der Mann sitzt nun in der Justizanstalt Leoben.