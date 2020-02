Einspruch gegen die Steinlechner-Anklage

Über sieben Jahre, also zwischen 2010 und 2017, soll das Quartett die Bücher frisiert haben, um Steuern zu verkürzen. Die von den Behörden ausgerechnete Schadenssumme schrammt knapp an der Millionen-Grenze vorbei: Es geht in der nicht rechtskräftigen Anklage um 980.000 Euro an Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragssteuer – und es geht auch um Schwarzgeld-Zahlungen. Bekannt wurden erste Vorwürfe bereits im Mai 2017: Der damalige Steinlechner-Wirt kehrte deswegen der Stadtpolitik den Rücken. Monate später ging die Betreiber-Gesellschaft pleite. Ein anderer Wirt übernahm, doch mittlerweile ist das bekannte Wirtshaus an der Salzburger Aignerstraße geschlossen.