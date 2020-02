Gil Scott-Heron: Vermächtnis eines großen Poeten

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „I’m New Here“ veröffentlichen XL Recordings gleich zwei wichtige Alben, die das Vermächtnis des schwarzen Poeten hochhalten. Zum einen ist die „10th Anniversary Expanded Edition“ erhältlich, die neben dem originalen Album auch Material aus den Aufnahmesessions beinhaltet, das es nie auf das eigentliche Album geschafft hat. Russell selbst erinnert sich zurück: „Das Cover von ,Handsome Jonny’ etwa war die letzte Aufnahme am letzten Tag bei der letzten Session im Clinton Studio in Hell’s Kitchen, New York, die ich am 19. September 2009 mit Gil aufnahm. Gil hat mir damals die Originalversion vorgestellt und mir die Geschichte erzählt, wie Richie Havens ihn 40 Jahre früher in Woodstock performt hat.“ Zusätzlich befinden sich noch weitere wertvolle Cover-Outtakes auf der Wiederveröffentlichung. Zum Beispiel „Disorder“ von Joy Division und Robert Johnsons famoses Blues-Vermächtnis „Me And The Devil“. Dazu erzählt Scott-Heron mal mehr oder wenige humorige Geschichten, etwa wie aus „Jizz“ und „Ass“ am Ende Jazz wurde.