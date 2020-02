Djokovic will jetzt der Beste aller Zeiten werden

Und der „König von Melbourne“ führte auch näher aus, was ihm an Thiems Spiel gefällt. „Er ist ein fantastischer Tennisspieler mit einer gewaltigen Kraft in seinen Schlägen, besonders von der Vorhand-Seite. Er setzt seinen Slice sehr gut ein. Er hat den Rhythmus in meinem Spiel gebrochen“, bezog sich Djokovic noch einmal auf die für ihn kritische Phase. „Wahrscheinlich hat uns dann nur ein Punkt und ein Schlag getrennt. Es hätte auch in die andere Richtung ausgehen können.“