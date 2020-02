Uri Geller, Sigmund Freud und ein alter Tresor

Geller, dessen Mutter der Familie von Sigmund Freud entstammen soll und dessen mentale Fähigkeiten einst vom CIA getestet wurden, hat Hinweise erhalten, wonach sich im Tresor Dokumente des Begründers der Psychoanalyse befunden hatten. Und der Illusionist vermutet, dass weitere Reliquien in den Wänden versteckt sind. Enthüllen will der Mentalist das alles dann in seinem neuen Museum in Tel Aviv.