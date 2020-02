Job für Ex-Politikerin Kathrin Nachbaur in Sicht

Gespräche bestätigt

Holding-Graz-Vorstand Wolfgang Malik bestätigt auf „Krone“-Anfrage, dass man „Leute in leitender Funktion im Marketingbereich für die Abwicklung von Klimaschutzprojekten in Kooperation mit der Energieagentur“ suche. Dazu gäbe es auch die Idee einer gleichzeitigen Entsendung in eine Leitungsposition bei der Energieagentur. Mit Nachbaur habe man Gespräche geführt - entschieden sei allerdings noch nichts.