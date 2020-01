Coronavirus: Fünfter Fall in Frankreich bestätigt

Der 80-jährige Tourist aus China war am 23. Jänner nach Frankreich gekommen und am Samstag in die Notaufnahme gegangen. Dort sei er nicht sofort als Verdachtsfall eingestuft worden, teilte das Krankenhaus mit. Man müsse nun prüfen, ob sich in der Notaufnahme jemand angesteckt hat. Erst am Dienstag sei der Mann als möglicher Coronavirus-Patient identifiziert und positiv getestet worden.