Herzogin Kate jobbt als Kindergartenhelferin

Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Charles hat die verstorbene Prinzessin Diana als junge Frau als Aushilfskindergärtnerin in einem Londoner Kindergarten gearbeitet. Zeitlebens hat sie sich nicht nur für Schwächsten, sondern auch für die Kleinsten in der Gesellschaft eingesetzt. Herzogin Kate, die Ehefrau ihres ältesten Sohnes Prinz William, ist längst in ihre Fußstapfen getreten und hat eine Initiative für die Frühförderung von Kleinkindern gestartet. Seit Anfang des Jahres besucht sie nun unermüdlich Kindertagestätten, Eltern-Kind-Zentren und Kindergärten.