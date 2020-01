Stimmzettel in Rathaus-Toilette entdeckt

In 567 Gemeinden in Niederösterreich wurden am vergangenen Sonntag die politischen Karten neu gemischt. Jetzt machen sich die ersten Nachwehen des Urnengangs bemerkbar. So sorgen 14 ausgefüllte amtliche Stimmzettel in Ebreichsdorf für Wirbel - sie sollen auf der Toilette im Rathaus entdeckt worden sein.