Video: Wolfsgruß bei den Wiener Linien

Türkisches Geschrei, Mitarbeiter in Uniform, die den Wolfsgruß in die Kamera machen, die anderen lachen darüber - Skandal bei den Wiener Linien. Ein Video (Ausschnitte oben zu sehen) zeigt, wie es in einer Betriebsgarage in der Raxstraße in Favoriten zugeht. Die Verkehrsbetriebe reagieren jetzt rasch: Vier Mitarbeiter wurden vom Dienst abgezogen und angezeigt.