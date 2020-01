Schladming-Leader Schwarz: „Nervenstark bin ich!“

Krönung der Comeback-Saison?

In Kitzbühel noch Zweiter, wäre der Sieg in Schladming die Krönung seiner Comeback-Saison. Im Februar vergangenen Jahres hatte er sich beim Kombi-Super-G in Bansko einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen. Kaum im Weltcup-Zirkus zurück, ruhen die rot-weiß-roten Slalom-Hoffnungen auf ihm. „Kein Problem für mich. Das ist eigentlich nur ein Thema, wenn Journalisten danach fragen“, hatte er in Kitzbühel im krone.tv-Interview gemeint - hier sehen Sie das Interview im Video: