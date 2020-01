Werde Teil der Wiener Testcommunity

Mit dem WienBot hat die Stadt Wien bereits erfolgreich eine eigene Chatbot-App mit integrierter Sprachein- und -ausgabefunktion auf den Markt gebracht. Den digitalen Assistenten kann man nach Parkgebühren und Eintrittspreisen, Öffnungszeiten und Veranstaltungen fragen. Man kann sich von ihm die nächsten Trinkbrunnen oder Müllsammelstellen in der Nähe im Stadtplan anzeigen lassen, wann die nächste U-Bahn fährt und wie man am schnellsten in den Wiener Prater kommt. Das und noch viel mehr beantwortet der WienBot kurz und prägnant direkt in der App. wien.gv.at/bot