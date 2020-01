1935 wird erstmals am Wiener Opernball getanzt

Am letzten Donnerstag im Fasching findet traditionell der Wiener Opernball als gesellschaftlicher Höhepunkt der Ballsaison statt. Seine Geschichte geht zurück bis in die Zeit des Wiener Kongresses Anfang des 19. Jahrhunderts, als nicht nur verhandelt, sondern auf eigenen Veranstaltungen der Hofoper auch eifrig getanzt wurde. Der erste tatsächlich als „Opernball“ bezeichnete Ball in der Wiener Staatsoper findet am 26. Jänner 1935 statt. Seither findet das Event fast jedes Jahr - mit einer Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs - statt.