Nationalhelden singen bei „Masked Singer Austria“

In den USA ist die Show längst Kult, in Deutschland ist sie ebenfalls ein Hit. Ab 14. März gibt es nun eine österreichische Variante der Gesangsshow „The Masked Singer“, in der Prominente unter lustig-bizarren Ganzkörpermasken gegeneinander zum Gesangswettbewerb antreten. Wer unter den Masken stecken wird, darf bereits geraten werden.