In diesen Fällen sagen wir Danke!

Trostpflaster nach Urlaubs-Ärger

Ärger in seinem Türkei-Urlaub hatte Gerhard G. Da er in seinem Zimmer durch starke Lärmbelästigung von außen gestört wurde, wandte er sich an die Rezeption des Hotels. Schließlich durfte er ein anderes Zimmer beziehen. Dort hatte er aber keinen Meerblick. Nach seiner Rückkehr bat er den Veranstalter um Entschädigung. „Die wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, ich hätte mich vor Ort an den Reiseleiter wenden müssen“, schilderte der Wiener. Auf Anfrage bedauerte Rewe die Unannehmlichkeiten. Herr G. erhält als Trostpflaster einen Reisegutschein.