JT Bö nach „Babypause“ mit Sieg zurück im Weltcup

Der Norweger Johannes Thingnes Bö ist nach seiner „Babypause“ in Oberhof und Ruhpolding mit einem Sieg in den Biathlon-Weltcup zurückgekehrt! Im 20-km-Einzelbewerb von Pokljuka setzte sich der Jungvater am Donnerstag vor dem Franzosen Martin Fourcade durch, der in Bös Abwesenheit alle vier Einzelrennen gewonnen hatte. Als bester Österreicher landete Simon Eder auf Rang 15.