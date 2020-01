„Fridays for Future“ kontert Trumps Attacken

Trump: „Ewige Propheten des Untergangs“

Trump hatte die Klimaschutzaktivisten am Dienstag in einer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos frontal als „ewige Propheten des Untergangs“ und „Erben der dummen Wahrsager von gestern“ attackiert. Die Schwedin Greta Thunberg, die bekannteste Figur von „Fridays for Future“, verfolgte die Rede im Publikum und forderte wenig später bei dem Treffen von Politikern und Wirtschaftslenkern erneut deutlich verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel.