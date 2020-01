Wolf Parade: 50 Prozent Magie, 50 Prozent Chaos

Manchmal überholt einen einfach das Leben. Als die kanadischen Indie-Rocker Wolf Parade mit ihrem dritten Studioalbum „Expo 86“ vor allem in Nordamerika respektabel durchstarteten und ihr würdiges Dasein im Schatten der allmächtigen Arcade Fire ein weiteres Mal bestätigten, ging der Band die Luft aus. 2011 gab es nur mehr eine Handvoll Konzerte, dann standen die Uhren für fast fünf Jahre still. Ohne wirklich ein Ende angekündigt zu haben. „Ich lebte damals in Vancouver“, erzählt Spencer Krug im „Krone“-Gespräch, „Dan in Kalifornien und später in Montreal. Die Band brach dadurch irgendwie auseinander, ohne dass es jemals Probleme gab.“ Dan Boeckner ergänzt: „Irgendwann trafen wir uns in meinem Haus und beschlossen, die Instrumente einzustöpseln und vielleicht ein, zwei Songs zu schreiben. Das hat dann so viel Spaß gemacht, dass die Lust auf Alben und Touren automatisch kam.“