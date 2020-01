„Eis frei“ auf dem Wiener Rathausplatz

Privat-Chalet mit Eisstockbahn und Genuss pur!

Dazu kommt ein weiteres Angebot: Ein im Rathauspark gelegenes Chalet mit einer eigenen Eisstockbahn. Dieses kann inklusive kulinarischer Begleitung exklusiv gemietet werden. Die Auswahl an Speisen und Getränken in Bio-Qualität wurde nochmals stark erweitert. So gibt es etwa herzhaften Schweinsbraten, flockige Palatschinken oder einen flaumigen Kaiserschmarrn im Angebot, ebenso wie frische Mandeln und bunte Lebkuchenherzen.