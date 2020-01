Skurriler Streit unter zwei Frauen in Hallenbad

Eine Frau zog sich in der Umkleide im Hallenbad nackt aus. Dass dieser Satz einmal in den Schlagzeilen landen würde, hätte sich wohl auch niemand gedacht. Bis heute jedenfalls! Denn im Simmeringer Bad in Wien fühlte sich eine Burkini-Trägerin von einer Nackten in der Garderobe belästigt, und die wiederum von ihr.