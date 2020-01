Muster: „18 Stunden am Tag denke ich an Thiem“

Tennis-Legende Thomas Muster feiert sein Comeback auf der Grand-Slam-Bühne, die „Krone“ spionierte bei der Session in der Court-Arena von Melbourne. Muster will als „Super-Coach“ seinen Schützling Dominic Thiem bei den Australian Open, wo am Dienstag der Franzose Adrian Mannarino wartet, nach vorne peitschen. Dafür steht der einstige Weltranglisten-Erste, der selbst 1989 und 1997 in „Down Under“ im Semifinale war, rund um die Uhr zur Verfügung.